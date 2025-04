Start der Brunnensaison in Berlin

Weitere zehn Brunnen werden in dieser Saison nach Angaben der Wasserbetriebe trocken bleiben, da entweder großer Reparatur- oder Investitionsbedarf bestehe, was Sache der Bezirke sei, wie die Wasserbetriebe mitteilten. Andere stünden etwa mitten in einer Baustelle. Die meisten Brunnen gibt es in Friedrichshain-Kreuzberg. Dort gibt es insgesamt 60 Wasseranlagen, darunter vier Seefontänen und zwei Wasserfälle. Eine der beeindruckendsten Fontänen befindet sich im Treptower Park. Der Grundwasserbrunnen ist 25 Meter tief, die Fontäne reicht bis zu acht Meter in die Höhe.