Berlin begeht 80 Jahre Kriegsende mit Veranstaltungswoche

Wie schon 2020 ist das historische Datum in Berlin ein gesetzlicher Feiertag – die meisten Menschen müssen also nicht arbeiten. Drumherum sind vom 2. bis 11. Mai Veranstaltungen geplant. Zum Beginn der Erinnerungswoche am 2. Mai legt Wegner am historischen Ort der Kapitulation Berlins 1945, dem Schulenburgring in Tempelhof, einen Kranz nieder. Am selben Tag wird die Open-Air-Ausstellung «Endlich Frieden?!» auf dem Pariser Platz eröffnet. Dort feiert auch ein eigens komponiertes Oratorium mit europäischen Künstlern Premiere.