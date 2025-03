Berliner Bäder führen neue Preise ein

In den Hallenbädern richteten sich die Preise bislang nach der Uhrzeit. Im Stadtbad Tempelhof kostet der Eintritt bisher bis zum Nachmittag 3,50 Euro und im Haupttarif 5,50 Euro. Mit dem neuen Preismodell können Besucher, die nur kurz bleiben wollen, künftig in einigen Fällen sparen: In der Kategorie 3 kostet ein 90-Minuten-Ticket zum Beispiel 4 Euro und ein 150-Minuten-Ticket 5 Euro. Deutlich teurer wird das Ticket Badespaß, ein Tagesticket für drei Personen, darunter mindestens ein Erwachsener und ein Kind. Es steigt überall um mehrere Euro an. Im Stadtbad Neukölln (Kategorie 1) kostet das Ticket bald 19 Euro - 10 Euro mehr als bisher. In der Kategorie 3 werden ab Mai 11 Euro fällig. Dazu zählt zum Beispiel das Schwimmbad Baumschulenweg, wo das Ticket bisher 9 Euro kostete.