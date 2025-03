Erneuter zweitägiger Warnstreik bei der BVG in kommender Woche

Zugleich bereitet die Gewerkschaft eine Urabstimmung über unbefristete Streiks vor. Der Warnstreik soll am Mittwochmorgen (26. März 2025) mit Betriebsbeginn gegen 3 Uhr starten und am Freitagmorgen mit Betriebsbeginn enden. Dann dürften erneut fast alle U-Bahnen, Trams und Busse ausfallen. Seit Januar hat Verdi den Berliner Nahverkehr bereits viermal weitgehend lahmgelegt - zuletzt am Mittwoch und Donnerstag dieser Woche.