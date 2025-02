Digitaler Lotse: Unterstützung für pflegende Angehörige

Dr. Ina Czyborra, Senatorin für Wissenschaft, Gesundheit und Pflege, betonte den bedeutenden Beitrag pflegender Angehöriger: «Berlin bietet eine breite Palette von gezielten Angeboten und hilfreichen Anlaufstellen, um sie dabei zu unterstützen. Deshalb ist es auch wichtig, das Berliner Unterstützungssystem für pflegende An- und Zugehörige noch bekannter zu machen.» Der Digitale Lotse zeigt auf, wer in den Bereichen Information und Beratung weiterhelfen kann. Auch bei Entlastung, Selbsthilfe, digitaler Technik oder Situationen am Lebensende bietet er Unterstützung. In Berlin pflegen derzeit rund 236.000 Menschen ihre Angehörigen.