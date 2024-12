Hoher Beratungsbedarf bei Cannabis-Anbaugemeinschaften

Seit dem 1. April 2024 sind Kiffen und privater Gras-Anbau in Deutschland unter bestimmten Voraussetzungen erlaubt. Seit 1. Juli können als zweite Stufe der Cannabis-Legalisierung nicht-kommerzielle Anbauvereinigungen mit bis zu 500 Mitgliedern an den Start gehen. Auf die Einwohnerzahl gerechnet dürfte es in Berlin theoretisch um die 640 Vereine geben - auf 6.000 Einwohner darf ein Verein kommen. Gesundheitssenatorin Ina Czyborra (SPD) sagte der Deutschen Presse-Agentur: «Ich rechne nicht mit wahnsinnig vielen Anbauvereinigungen, einfach, weil es in Berlin an den Flächen mangelt.»