Wegner zum Weihnachtsfest: «Familie, Freunde, Zusammenhalt und Hoffnung»

«Doch gerade in dieser Zeit der Besinnung wird uns auch bewusst, wie unruhig und herausfordernd die Welt um uns herum ist», erklärte Wegner. «Wir sind voller Trauer um die Opfer des Anschlags auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg, wir erleben Kriege und Krisen, Verunsicherungen und Spaltungen in unserer Gesellschaft.» Auch in Berlin gebe es große Herausforderungen, aber ebenso große Chancen. «Lassen Sie uns gemeinsam dafür arbeiten, damit Berlin jeden Tag ein Stück besser funktioniert», sagte der Regierende Bürgermeister.