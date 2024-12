Waffen-, Messer- und Böllerverbotszonen zu Silvester

© dpa

Wie in den vergangenen Jahren gibt es in diesem Jahr drei Pyrotechnikverbotszonen zum Jahreswechsel. Zusätzlich wird es eine Waffen- und Messerverbotszone in Tiergarten geben.

In den Verbotszonen sind lediglich Wunderkerzen, Knallerbsen und etwa Tischfeuerwerk erlaubt, also pyrotechnischen Gegenstände der Kategorie F1.

Verbotszonen am Alexanderplatz, im Steinmetzkiez und an der Sonnenallee Die Verbotsbereiche befinden erneut sich am Alexanderplatz, im Bereich des Steinmetzkiezes in Schöneberg und auf einem Teil der Sonnenallee sowie angrenzender Nebenstraßen. Das Verbot gilt vom Silvesterabend um 18 Uhr bis Neujahr um 6 Uhr. Innerhalb des Veranstaltungsbereiches der Silvesterfeier am Brandenburger Tor sind Böller und Pyrotechnik von den Veranstaltern untersagt.

Waffen- und Messerverbotszone rund um die Silvesterfeier am Brandenburger Tor Rund um das Veranstaltungsgelände am Brandenburger Tor und der Straße des 17. Juni wird ebenfalls vom 31. Dezember, 18 Uhr bis 1. Januar, 6 Uhr eine Waffen- und Messerverbotszone eingerichtet. Diese umfasst den großen Tiergarten sowie Teile des Hansaviertels und des Regierungsviertels. In diesem Bereich dürfen keinerlei Waffen oder Messer, inklusive Küchenmesser, mitgeführt werden.

© Stiftung Stadtmuseum Berlin Dekoloniale – was bleibt?! Das Museum Nikolaikirche als Begräbnisstätte kolonialer Akteur*innen präsentiert zwei Ausstellungen: „Koloniale Gespenster – Widerständige Geister. Kirche, Kolonialismus und darüber hinaus“ und „Eingeschrieben. Kolonialismus, Museum und Widerstand“. mehr