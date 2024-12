Die Versorgung mit lebenswichtigen Blutpräparaten steht in den kommenden Wochen erneut vor einer großen Herausforderung, wie es in einer Mitteilung hieß. Vor allem in der Adventszeit und über den Jahreswechsel hinaus, wenn zahlreiche Feier- und Brückentage anstehen, wird es demnach zunehmend schwieriger, den Bedarf an Blutspenden in Deutschland zu decken.