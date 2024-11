Wahlleiter empfiehlt Briefwahl im Bezirksamt

Das gilt insbesondere für die Briefwahl. «Was uns umtreibt, ist die Dauer des Briefwahlzeitraums, der bei normalen Wahlen sechs Wochen beträgt und der vom Bundesministerium des Innern wahrscheinlich verkürzt wird auf zwei oder drei Wochen», sagte Bröchler in einem Youtube-Beitrag zur Wahl. «Wer ganz sichergehen möchte, der sollte Briefwahl vor Ort, also in den Bezirken vornehmen», empfahl er. «Briefwahl innerhalb von zwei bis drei Wochen ist eine riskante Geschichte.»