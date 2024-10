Vor etwa zwei Wochen hatte die Senatsverwaltung für Inneres und Sport mitgeteilt, dass voraussichtlich auch alle anderen Berliner Eisstadien in der Winter-Saison geöffnet haben - mit Ausnahme des Erika-Heß-Eisstadions in Mitte. Genannt wurden das Horst-Dohm-Eisstadion in Wilmersdorf, die Eissporthallen im Sportforum Berlin in Hohenschönhausen und im Sportkomplex Paul-Heyse-Straße (Prenzlauer Berg) und das von privaten Pächtern geführte Eisstadion Lankwitz in Steglitz.