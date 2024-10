Senat will Verschwendung von Essen eindämmen

In Deutschland wurden nach Zahlen des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft 2021 knapp elf Millionen Tonnen Lebensmittel weggeworfen. In Berlin haben sich wie vielerorts in den vergangenen Jahren eine Reihe von Initiativen gegründet, die untereinander Lebensmittel tauschen oder diese für Bedürftige in speziellen Kühlschränken und Schränken ablegen. So soll verhindert werden, dass unverdorbene Ware im Müll landet. Zugleich soll vermieden werden, dass Menschen weggeworfene Lebensmittel aus Abfallcontainern - beispielsweise von Supermärkten - holen.