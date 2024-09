Berlin will mehr Schutz für Zeugen und Justizpersonal

Hintergrund ist, dass es auch in Berlin immer wieder vorkommt, dass Zeugen von Straftaten unter Druck gesetzt werden. So sollen belastende Informationen gar nicht erst ans Licht kommen - oder aber im Prozess die Aufklärung einer Tat verhindert werden. Häufig gebe es dabei einen Zusammenhang mit organisierter Kriminalität, sagte Berlins Justizsenatorin Felor Badenberg (CDU). «Wir dürfen es nicht zulassen, dass Verfahrensbeteiligte aus dem Umfeld der organisierten Kriminalität bedroht werden», sagte Badenberg der Deutschen Presse-Agentur. «Denn jeder Angriff auf Zeugen und Gerichtspersonen ist ein Angriff auf das gesamte Justizsystem. Also auf den Kern unseres Staates.»