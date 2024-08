Wirtschaftsförderung Berlin unterstützt 58 Neuansiedlungen

Berlin sei nach wie vor die Start-up-Hauptstadt in Deutschland, insbesondere im Bereich Finanzen, Medizintechnik und Computerspiele, betonte die Senatorin. Rund 88 Prozent des deutschen Wagniskapitals für die Finanzindustrie werde in Berlin investiert. In diesen Segmenten gebe es noch großes Potenzial, betonte Giffey. Hier werde die Hauptstadt weiter wachsen. Insgesamt investierten alle von Berlin Partner begleiteten Unternehmen in den ersten sechs Monaten fast 650 Millionen Euro in der Hauptstadt. Das war der höchste Wert seit Ausbruch der Corona-Pandemie. Der Großteil dieser Investitionen kommt aus dem Verkehrssektor. Franzke nannte beispielhaft den digitalen Umbau des Mercedeswerks in Berlin sowie große Bestellungen bei Zugbauern wie Alstom, Siemens-Mobility oder Stadler.