Berlin erinnert an den Mauerbau vor 63 Jahren

«Wir denken heute an diejenigen, die beim Versuch, in die Freiheit zu gelangen, starben», sagte der Berliner Beauftragte zur Aufarbeitung der SED-Diktatur, Frank Ebert, bei der zentralen Gedenkveranstaltung in Berlin-Mitte. «Wir denken aber auch an die unzähligen unbekannten Schicksale sowie an die vielen, deren Träume und Leben der Mauerbau zerstörte.» In der Kapelle der Versöhnung auf dem Gelände der Gedenkstätte Berliner Mauer erinnerte Pfarrer Thomas Jeutner an die, die das Risiko der Flucht von Ost-Berlin in den Westen auf sich nahmen, manchmal unter der Mauer hindurch. Ein Dutzend Fluchttunnel sind allein an der Bernauer Straße bekannt.