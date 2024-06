Erste Berliner Pflegebeauftragte im Amt

Zu den Aufgaben der Pflegebeauftragten gehört ein jährlicher Bericht an das Berliner Abgeordnetenhaus. Er soll auf Problemlagen aufmerksam machen. Bis zu endgültigen Stellbesetzung leistet Meyer-Rötz nach Angaben der Verwaltung «die Vorarbeit». Dazu zählten der Aufbau des Büros sowie Gespräche mit Akteuren der Pflegelandschaft und Interessenvertretungen. In Berlin leben nach Angaben der Verwaltung mehr als 185.000 Pflegebedürftige. Im April gab es in einem Pflegeheim wegen Personalnotstands einen Einsatz von Polizei und Feuerwehr. Der zuständige Konzern setzte daraufhin eine neue Heimleitung und eine neue Pflegedienstleitung ein.