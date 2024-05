Senat und Universitäten starten Werbekampagne für Lehramt

«Die nun knapp über 1000 Abschlüsse genügen noch nicht, um den Bedarf an unseren Schulen zu decken», sagte Czyborra. «Deshalb kommt hier unsere Kampagne ins Spiel.» Allerdings sieht die Senatorin angesichts des Aufwuchses an Studienplätzen und -abschlüssen in den vergangenen Jahren eine positive Entwicklung. «Das zeigt, dass unser Engagement allmählich Früchte trägt.» Berlin sei auch dabei auf dem richtigen Wege, das Studium so zu gestalten, dass es gut auf die Realität in Berliner Schulen vorbereite.