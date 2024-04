Start der Brunnensaison: Brunnen sprudeln wieder

© dpa

In Berlin ist die Saison der Brunnen offiziell gestartet. Am Freitag sollten zunächst 72 Springbrunnen und andere Wasseranlagen in den neun von ihr betreuten Bezirken sprudeln, wie die Berliner Wasserbetriebe beim symbolischem Start am Kreuzberger Feuerwehrbrunnen am Mariannenplatz mitteilten.

Weitere sollen bis zur zweiten Maiwoche folgen. Für den Brunnenstart seien im Vorfeld viele Arbeiten ausgeführt worden wie etwa die Reinigung der Anlagen.

Plantschen ab 25 Grad in Betrieb Neben den insgesamt 134 Brunnen, Fontänen, Wasserläufen sowie Plantschen, die erst ab 25 Grad für Erfrischung sorgen, werden demnach noch 12 weitere Anlagen saniert oder repariert, hieß es. Sie sollen nach Abschluss der Arbeiten noch diese Saison an den Start gehen. Weitere 37 Brunnen bleiben den Angaben zufolge in diesem Jahr trocken, etwa wegen größerer Reparaturarbeiten.