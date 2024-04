Kooperation mit Brandenburg: Erweiterung der Behördennummer 115

Bisher war dies nur in Potsdam möglich. Brandenburger Bürgerinnen und Bürger dann landesweit Informationen zu Zuständigkeiten und Kontaktdaten der Brandenburger Verwaltung erhalten, wenn sie die 115 wählen. Ab 2025 sollen inhaltliche Auskünfte zu Verwaltungsdienstleistungen sowie ein Support für Onlinedienste hinzukommen. Möglich mache dies eine Kooperation zwischen Berlin und Brandenburg, hieß es. Die 115 ist in allen Bundesländern erreichbar - in Brandenburg und Bayern allerdings derzeit nicht in allen Regionen.