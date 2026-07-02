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Azubi-D-Ticket in Berlin gestartet

S-Bahnhof Hackescher Markt

Auszubildende in Berlin können ab Mittwoch eine vergünstige Variante des Deutschlandtickets nutzen, auch in Brandenburg wird es diese Möglichkeit bald geben. (Archivbild)

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Berliner Auszubildende können ab diesem Mittwoch eine vergünstigte Variante des Deutschlandtickets nutzen.

Wer in der Hauptstadt eine schulische Ausbildung absolviert, zahlt für das bundesweit gültige Nahverkehrsabo nur 37,80 Euro im Monat statt der derzeit regulären 63 Euro, wie der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB) mitteilte. Die Differenz übernimmt das Land.

Rabatt auch im freiwilligen sozialen oder ökologischen Jahr

Nicht nur Azubis können den Rabatt nutzen, sondern auch diejenigen, die ein freiwilliges soziales oder ökologisches Jahr in Berlin oder Brandenburg absolvieren oder einen Bundesfreiwilligendienst. Etwas komplizierter ist die Sache für Auszubildende in einer dualen Ausbildung. Hier hängt es davon ab, ob ihr Arbeitgeber die sogenannte Jobticket-Variante des Deutschlandtickets anbietet. In dieser Variante zahlt das Unternehmen einen Zuschuss von mindestens 22,05 Euro an die Auszubildenden. Das Verkehrsunternehmen gewährt dann darüber hinaus einen fünfprozentigen Rabatt auf den regulären Ticketpreis, so dass die Azubis ebenfalls maximal 37,80 pro Monat zahlen. Allerdings bietet nicht jeder Arbeitgeber diese Möglichkeit. 

Start in Brandenburg im August

Erworben werden können die Abos bei den Verkehrsunternehmen Berlins und Brandenburgs. In Berlin ist das bereits seit dem 1. Juni bei den Berliner Verkehrsbetrieben (BVG) möglich. In Brandenburg startet das vergünstigte "Deutschlandticket Zuschuss Ausbildung" erst ab dem 1. August. Es kann aber bereits seit dem 1. Juli gekauft werden.

Autor:in: dpa
Weiterführende Informationen: Fahrkarten, Tickets & Liniennetze
Veröffentlichung: 2. Juli 2026
Letzte Aktualisierung: 2. Juli 2026

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