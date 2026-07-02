Azubi-D-Ticket in Berlin gestartet

Nicht nur Azubis können den Rabatt nutzen, sondern auch diejenigen, die ein freiwilliges soziales oder ökologisches Jahr in Berlin oder Brandenburg absolvieren oder einen Bundesfreiwilligendienst. Etwas komplizierter ist die Sache für Auszubildende in einer dualen Ausbildung. Hier hängt es davon ab, ob ihr Arbeitgeber die sogenannte Jobticket-Variante des Deutschlandtickets anbietet. In dieser Variante zahlt das Unternehmen einen Zuschuss von mindestens 22,05 Euro an die Auszubildenden. Das Verkehrsunternehmen gewährt dann darüber hinaus einen fünfprozentigen Rabatt auf den regulären Ticketpreis, so dass die Azubis ebenfalls maximal 37,80 pro Monat zahlen. Allerdings bietet nicht jeder Arbeitgeber diese Möglichkeit.