Urbanliner: Neue Straßenbahn ab Mitte Juli in Betrieb

Das Fahrzeug soll auf der Tramlinie M4 zum Einsatz kommen, die zwischen dem Hackeschen Markt und Hohenschönhausen beziehungsweise Falkenberg unterwegs ist. Derweil schreite die Zulassung weiterer Züge voran, teilte die BVG weiter mit. Noch in diesem Jahr soll die Flotte auf der M4 den Angaben zufolge auf rund 15 Fahrzeuge anwachsen und sich bis 2028 auf dieser Basis verdoppeln. Dann könnte die BVG den gesamten Verkehr auf der M4 mit dem "Urbanliner" fahren. Der "Urbanliner", der vom Hersteller Alstom gebaut wird, hat Platz für 312 Fahrgäste (92 Sitzplätze).