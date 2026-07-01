Urbanliner: Neue Straßenbahn ab Mitte Juli in Betrieb

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Noch 1.500 Wahlhelfende für September-Wahl gesucht
Für die Berliner Abgeordnetenhauswahl am 20. September fehlen nur noch wenige Wahlhelfende. mehr
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Nach mehrjähriger Verzögerung und Problemen bei der Zulassung soll die neue 50-Meter-Tram der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) von Mitte Juli an in Betrieb gehen.
"Die zuständige Technische Aufsichtsbehörde (TAB) hat für das erste Fahrzeug die Inbetriebnahmegenehmigung erteilt", teilte die BVG mit. Damit könne der Betrieb losgehen. Die ersten Test- und Schulungsfahrten mit dem sogenannten Urbanliner beginnen demnach kommende Woche Mittwoch.
Das Fahrzeug soll auf der Tramlinie M4 zum Einsatz kommen, die zwischen dem Hackeschen Markt und Hohenschönhausen beziehungsweise Falkenberg unterwegs ist. Derweil schreite die Zulassung weiterer Züge voran, teilte die BVG weiter mit. Noch in diesem Jahr soll die Flotte auf der M4 den Angaben zufolge auf rund 15 Fahrzeuge anwachsen und sich bis 2028 auf dieser Basis verdoppeln. Dann könnte die BVG den gesamten Verkehr auf der M4 mit dem "Urbanliner" fahren. Der "Urbanliner", der vom Hersteller Alstom gebaut wird, hat Platz für 312 Fahrgäste (92 Sitzplätze).