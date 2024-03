Berlin sucht rund 30.000 Wahlhelfende für Europawahl

Er bat darum, sich an der Organisation des Wahltages zu beteiligen und bei Interesse sich auf der Homepage des Landeswahlamtes zu melden. Rund 2,7 Millionen Berlinerinnen und Berliner sind nach den Angaben berechtigt, bei der Wahl ihre Stimme abzugeben. Bröchler rief zu einer Beteiligung auf: «Die Europäische Union braucht gerade in dieser Zeit der Krisen und Herausforderungen den Impuls, die Demokratie in Europa zu stärken.»