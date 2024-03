Neue Höchstspannungsleitung «Berliner Nordring» in Betrieb

«Das, was wir heute sehen, ist eine Art Pilot für das, was an vielen Stellen in unserem Land kommen wird», sagte die Berliner Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey (SPD) bei der Inbetriebnahme. Überall werde Strom gebraucht und «überall braucht man ein leistungsfähiges Stromnetz». Das 193 Millionen Euro teure Projekte soll zur wachsenden Bedeutung von erneuerbaren Energien in Brandenburg beitragen, wie 50Hertz mitteilte.