Warnstreik der Luftsicherheitskräfte am BER am Donnerstag

Der ganztägige Ausstand am Donnerstag betrifft neben dem Flughafen BER ebenfalls die Airports Hamburg, Köln, Stuttgart und Karlsruhe/Baden Baden, wie Verdi am Dienstag in Berlin mitteilte. Die Gewerkschaft rief Beschäftigte in der Fluggastkontrolle, in der Personen- und Warenkontrolle, der Frachtkontrolle und in Servicebereichen dazu auf, die Arbeit niederzulegen. Sofern am BER die Sicherheitskontrollen bestreikt werden, sind Flugausfälle bei Abflügen zu erwarten. Bei einem vorangegangenen Warnstreik des Sicherheitspersonals Anfang Februar wurden sämtliche Abflüge und zahlreiche Landungen gestrichen.