Grüner Wasserstoff: Berlin bringt Bundesratsinitiative ein

Giffey wies darauf hin, dass Berlin bis spätestens 2045 klimaneutral werden will. «Dabei wird Wasserstoff und die Kooperation mit Brandenburg zur Erzeugung aus erneuerbarer Energie - vor allem aus Windkraft - eine zentrale Rolle spielen», sagte sie. «Unser Ziel ist, Ostdeutschland mit Berlin in seiner Mitte zum Zentrum einer nachhaltigen deutschen Wasserstoffwirtschaft zu machen. Mit kurzen Wegen für mehr nachhaltige Energie.» Noch sei Berlin im Hinblick auf Wasserstoff noch ganz am Anfang, fügte Giffey hinzu. Es gebe Pilotprojekte etwa bei der Berliner Stadtreinigung, wo Fahrzeuge mit Wasserstoff angetrieben werden. Als mögliche Einsatzfelder von Wasserstoff sehen Fachleute unter anderem den Antrieb von Schiffen oder Flugzeugen.