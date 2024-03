Karriere in der Berliner Verwaltung soll einfacher werden

Ein althergebrachtes Prinzip bei der Karriere in der Verwaltung soll ebenfalls nicht mehr so gelten wie bisher: Das Dienstalter, also die Dauer, die eine verbeamtete Person bereits beschäftigt ist, sei bisher das maßgebliche Kriterium. «Das passt nicht in die Zeit und nicht in eine moderne Verwaltung», sagte Evers. Die Mindestdienstzeiten als Voraussetzung für eine Beförderung soll deshalb gestrichen werden. Gerade dieser Aspekt werde zunehmend wichtig: «Wir haben akute Probleme, höherwertige Stellen zu besetzen, so der Finanzsenator. Es scheitere oft daran, dass Bewerberinnen und Bewerber zwar die nötige Qualifikation, aber nicht die vorgeschriebenen Mindestdienstjahre vorweisen könnten. Außerdem sollen Beförderungen schneller möglich sein: Bisher müssen Beamtinnen und Beamte auf die erste Beförderung mindestens vier Jahre warten. Künftig soll es die Möglichkeit geben, schon ein Jahr nach der Einstellung als Beamter auf Probe befördert zu werden.