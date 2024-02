Bilanz zur Verkehrssicherheitslage 2023 vorgestellt

16.245 Menschen wurden bei Unfällen verletzt. Davon 2073 so schwer, dass sie in einem Krankenhaus stationär behandelt werden mussten. 33 Menschen starben im Straßenverkehr - die kleinste Zahl seit Jahrzehnten. In Deutschland ist das bezogen auf die Einwohnerzahl der niedrigste Wert der Bundesländer. Unter den Toten waren viele Rentner, Radfahrer oder Fußgänger - und kein Kind. Bei 21 dieser Unfälle trugen die Todesopfer den Angaben zufolge durch ihr Verhalten die Hauptschuld an dem Unfall, etwa weil sie unvorsichtig auf die Straße liefen.