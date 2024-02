Einschränkungen bei Bussen und Bahnen schon am Montag

Nach Angaben der BVG ist jedoch mit Einschränkungen zu rechnen. Die Verkehrsbetriebe versuchen nach eigenen Angaben, Ausfälle kurzfristig zu kompensieren. Ein weiterer Warnstreik bei U-Bahnen, Bussen und Trams steht in der zweiten Wochenhälfte bevor. Die Gewerkschaft Verdi hat die BVG-Beschäftigten und die der Tochtergesellschaft Berlin Transport zu einem ganztägigen Warnstreik am 29. Februar sowie am 1. März bis 14 Uhr aufgerufen. Hintergrund sind ebenfalls die laufenden Tarifverhandlungen.