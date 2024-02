Sturm in der Nacht zum Freitag erwartet

Anfangs bläst es am Freitag noch mäßig bis frisch, teils mit Böen. Ab dem Nachmittag wird der Wind allmählich schwächer. Im Norden Brandenburgs bleibt es am längsten windig. Neben Wolken zeigt sich über längere Abschnitte die Sonne. Größtenteils bleibt es trocken. Zwischen 9 und 12 Grad liegen die Höchstwerte. In der Nacht zum Samstag gehen die Temperaturen stark zurück. Örtlich gibt es leichten Frost. Die Tiefstwerte liegen um den Gefrierpunkt. Sonst bleibt es überwiegend gering bewölkt und niederschlagsfrei. Der Wind weht nur noch schwach. Das Wochenende beginnt mit einem Wechsel von Sonne und Wolken. Über den Samstag bleibt es meist trocken. Die Temperaturen steigen auf 8 bis 12 Grad.