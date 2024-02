Bombenentschärfung in Schmargendorf: Evakuierung am Mittwoch

Wie die Polizei am Dienstagabend mitteilte, geht von der 250 Kilogramm schweren Bombe in der Mecklenburgischen Straße im Ortsteil Schmargendorf keine unmittelbare Gefahr aus. Der Fundort sei abgesperrt und darum ein Sperrkreis im Radius von 500 Metern eingerichtet worden. Darin befinden sich drei Kindertagesstätten und 30 Wohnblöcke. Menschen, die sich im Sperrkreis aufhalten, sollen ihn der Anweisung der Polizei nach bis spätestens Mittwochmorgen, 9 Uhr, verlassen. Sie können in einer Notunterkunft unterkommen. Die Entschärfung der Bombe ist für Mittwoch geplant.