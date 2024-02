Projekt für mehr Sicherheit und Sauberkeit der Linie U8 gestartet

Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) sagte bei der Vorstellung des Projekts, dass langfristig mehr Sauberkeit und Sicherheit in allen Berliner U-Bahnen das Ziel sei. «Unser ÖPNV ist statistisch gesehen ein sicherer Raum, aber er wird von vielen anders wahrgenommen. Das Pilotprojekt der BVG geht in die richtige Richtung, um das zu ändern», sagte Verkehrssenatorin Manja Schreiner (CDU). Die U8 hat einen schlechten Ruf und gilt vor allem hinsichtlich der Sicherheit und Sauberkeit als Problemfall. Die gut 18 Kilometer lange Linie führt von Wittenau aus quer durch die Stadt bis zur Hermannstraße in Neukölln.