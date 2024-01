Michaelbrücke nach Feuer wochenlang für Autoverkehr gesperrt

Nach Angaben der Senatsverwaltung für Verkehr stellten Statiker nach dem Brand «großflächige Schäden am südlichen Widerlager sowie am Überbau einschließlich der Lagerkonstruktionen» fest. Die Standsicherheit des Bauwerkes sei nicht gefährdet, hieß es. Nunmehr solle im Zuge detaillierter Prüfungen ermittelt werden, inwieweit eine mögliche Beeinträchtigung der Tragfähigkeit des Bauwerkes vorliege. Nötig seien eine Reinigung und weitere Untersuchungen, in etwa vier Wochen seien erste Ergebnisse zu erwarten.