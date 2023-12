Einbürgerungen laufen in Berlin künftig zentral

Noch sind nicht alle Stellen besetzt, die im LEA für den Bereich vorgesehen sind. Nach Angaben der Innenverwaltung wurden 120 Stellen für die Zentralisierung neu geschaffen, weitere rund 90 gehen von den Bezirken an das LEA über - macht zusammen also etwa 210. Rund 70 davon waren zuletzt noch offen und sollen, wie es hieß, zeitnah besetzt werden. Dennoch sei die Arbeitsaufnahme der zentralen Staatsangehörigkeitsbehörde zum 1. Januar in vollem Umfang gewährleistet, so eine Sprecherin der Innenverwaltung.