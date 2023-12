«Silbernetz»-Hotline über die Feiertage jederzeit erreichbar

Im Vorjahreszeitraum klingelte das Telefon ganze 5628-mal. Die Hotline ist auch sonst täglich erreichbar, aber nicht rund um die Uhr. «Es macht mich gleichzeitig froh und traurig, wie Silbernetz sich entwickelt, wie dringend es gebraucht wird - jedes Jahr rund 20 Prozent mehr Anrufe mit all den Themen, die Ältere in ihrer so einzigartigen Vielfalt beschäftigen», sagte Silbernetz-Initiatorin Elke Schilling in einer Mitteilung. Die Telefonnummer 0800 4 70 80 90 können Bürgerinnen und Bürger täglich von 8 bis 22 Uhr anonym und kostenfrei anrufen.