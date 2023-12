Justiz plant mehr Prävention gegen Suizid im Gefängnis

Nach Angaben der Justizverwaltung hat es in diesem Jahr bislang acht Suizide in den Berliner Gefängnisse gegeben. Das sind deutlich mehr als im gesamten Vorjahr, in dem es drei Fälle gab. 2021 waren es nach den Angaben fünf. Wie auch bundesweit schwankt die Anzahl der Suizide im Berliner Strafvollzug stark von Jahr zu Jahr. So gab es vor zehn Jahren laut Justizverwaltung fünf Suizide in den Berliner Gefängnissen, 2019 gab es keinen. Im ersten Jahr der Corona-Pandemie 2020 nahmen sich dagegen neun Häftlinge das Leben. Auf die Pandemie und die damit verbundenen Einschränkungen lässt sich das aus Sicht der Justiz aber nicht zurückführen: Die ersten vier Fälle hätten sich vor Beginn der coronabedingten Maßnahmen ereignet, hieß es zu einem früheren Zeitpunkt. Auch bei den anderen Fällen sei nach einer Auswertung kein Zusammenhang zu Corona abzuleiten gewesen.