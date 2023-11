Hunderte Schulplätze in Flüchtlingsunterkünften geplant

«Derzeit erfüllen wir unsere verfassungsmäßige Verpflichtung nicht, geflüchteten Kindern und Jugendlichen das Recht auf Bildung zu gewähren», sagte die CDU-Politikerin. Die Einrichtung von Willkommensklassen an zentralen Standorten sei daher ein bedeutender Schritt, um junge Zuwandererinnen und Zuwanderer auf den Besuch einer regulären Schule vorzubereiten. Nach Angaben der Senatorin sind in der weitgehend aus Leichtbauhallen bestehenden Unterkunft am früheren Flughafen Tegel derzeit rund 560 Kinder und Jugendliche im schulpflichtigen Alter untergebracht. In der Unterkunft im früheren Airport Tempelhof sind es mit 20 bis 30 aktuell noch deutlich weniger.