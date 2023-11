Wasserstrategie: Berlin und Brandenburg bauen Zusammenarbeit aus

Das betreffe unter anderem die Wasserversorgung und die Abwasserbeseitigung, hieß es in einer gemeinsamen Mitteilung beider Kabinette am Freitag. «Besonders die Auswirkungen der Klimaveränderungen, aber beispielsweise auch der Strukturwandel in der Lausitz führen dazu, dass künftig weniger Wasser zur Verfügung stehen wird», sagte Brandenburgs Umweltminister Axel Vogel (Grüne). Dem gegenüber stünde ein steigender Wasserbedarf in Berlin und Umland.