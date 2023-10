Modellprojekt zur Abschöpfung illegaler Einnahmen durch Ordnungsämter

In Berlin haben Ermittlungsbehörden schon länger Einnahmen und Vermögenswerte im Bereich organisierte Kriminalität im Blick. Nach Angaben Badenbergs ordneten Berliner Gerichte im Vorjahr in diesem Zusammenhang die Einziehung von 91 Millionen Euro an, die mutmaßlich durch kriminelle Handlungen erwirtschaftet wurden. Allerdings wurden am Ende tatsächlich lediglich 6,5 Millionen Euro abgeschöpft. Einen Großteil der Differenz hätten Kriminelle zuvor beiseitegeschafft.