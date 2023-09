Sicherheitsgipfel: Maßnahmenpaket für mehr Sicherheit beschlossen

Neben dem Bürgermeister nahmen unter anderem die Innensenatorin Iris Spranger, die Justizsenatorin Dr. Felor Badenberg, die Gesundheitssenatorin Dr. Ina Czyborra, die Polizeipräsidentin Dr. Barbara Slowik und der Landesbranddirektor Dr. Karsten Homrighausen sowie die Bezirksbürgermeisterinnen von Mitte, Stefanie Remlinger und Friedrichshain-Kreuzberg, Clara Herrmann, teil. Sie sind mit dem Ziel zusammengekommen, die Sicherheitsorgane zu stärken und die Sicherheitslage in Berlin zu verbessern. Hierzu einigten sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf konkrete Schritte zu den Schwerpunkten Sicherheit im öffentlichen Raum, Verbesserungen für Einsatzkräfte sowie das Vorgehen gegen Organisierte Kriminalität. Das dazu beschlossene Maßnahmenpapier umfasst ebenfalls entschiedene Maßnahmen, um die Sicherheit am Görlitzer Park in Kreuzberg und am Leopoldplatz in Mitte zu erhöhen.