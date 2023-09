Bis zum verbindlichen Stichtag für die ausschließliche elektronische Aktenführung am 1. Januar 2026 in ganz Deutschland sollen insgesamt zwölf Gerichte mit mehr als 3000 Mitarbeitern auf den elektronischen Akten-Betrieb umgestellt sein. Justizsenatorin Felor Badenberg (parteilos) teilte mit: «Zu einem modernen und leistungsfähigen Rechtsstaat gehören auch moderne Arbeitsmethoden.» Nun sei ein weiterer wichtiger Schritt in Richtung digitale Justiz erfolgt.