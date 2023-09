Rauschgiftkonsum am Leopoldplatz: Runder Tisch geplant

Sorgen bereite insgesamt in Berlin der verstärkte Konsum von Crack, einer Droge, die auf Kokainbasis hergestellt wird, schnell wirkt und süchtig macht. Auf die Verbreitung deuteten Rückmeldungen der Suchthilfe, der Süchtigen und der Polizei hin, erklärte Spranger. Das Phänomen gebe es ebenso in anderen Großstädte wie Frankfurt am Main, Hamburg, Hannover und Bremen. Gründe seien die Verfügbarkeit von Kokain, der leichte Herstellungsprozess, der niedrige Preis und das hohe Suchtpotenzial.