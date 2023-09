Schulstart: Ordnungsamt kontrolliert Halteverbote vor Grundschulen

Über 4000 Kinder in 55 Grundschulen werden am 2. September in Pankow eingeschult. Das Ordnungsamt nimmt im Umfeld der Grundschulen daher verstärkt Kontrollen in Kreuzungs- und Einmündungsbereichen vor. Außerdem werden Halteverbote vor den Grundschulen verstärkt kontrolliert. Denn einige der Kinder werden von den Eltern mit dem Auto zur Schule gebracht, andere gehen den neuen Schulweg aber ohne Begleitung der Eltern. Viele von ihnen können Geschwindigkeit und Entfernungen noch nicht richtig einschätzen und Fahrzeuge nicht rechtzeitig erkennen. Autofahrerinnen und Autofahrer, insbesondere Eltern, die ihre Kinder mit dem Auto zur Schule fahren, werden daher gebeten, vorsichtig zu fahren. "Gerade die ABC-Schützen, die ihren Schulweg eigenständig bewältigen müssen, sind darauf angewiesen, dass wir Erwachsene uns rücksichtsvoll und vorausschauend verhalten", sagte Manuela Anders-Granitzki, Pankower Bezirksstadträtin für Ordnung und Öffentlichen Raum.