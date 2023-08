Kai Wegner lobte nach dem Auftakttreffen die gute Zusammenarbeit und die positive Stimmung aller Beteiligten. «Unser gemeinsames Ziel ist es, dauerhaft 2.000 zusätzliche betriebliche Ausbildungsplätze in Berlin bis zum August 2025 zu schaffen, dies gelingt nur in einer gemeinsamen Kraftanstrengung. Deshalb ist dieses Bündnis so wichtig, weil es die an einen Tisch bringt, die für mehr Ausbildungsplätze sorgen können.» Franziska Giffey, Senatorin für Wirtschaft, Energie und Betriebe, betonte zudem, dass die Wertschätzung für Ausbildungsberufe und die duale Ausbildung gesteigert werden müsse. Das nächste Treffen des Bündnisses soll im November stattfinden.