Wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lageso) mitteilt, sollten Badewillige nun auch die Badestelle Breitenhorn an der Unterhavel meiden. Für die Badestellen Lieper Bucht, Grunewaldturm, Kleine Badewiese in Spandau und Schmöckwitz bestanden bereits Badewarnungen. Insbesondere Kinder sollten in trüben Gewässern mit stark verringerter Sichttiefe und Bereichen mit sichtbaren grünen oder blaugrünen Schlieren nicht schwimmen.