Antrag zur Absenkung des Wahlalters auf 16 im September

Diskutiert wird darüber in der Stadt schon etliche Jahre. Nach der Wahl 2021 deutete sich eine verfassungsändernde Mehrheit dafür an, das seinerzeit von SPD, Grünen, Linken und FDP unterstützte Vorhaben kam dann aber doch nicht zustande. Nach der Wiederholungswahl im Februar dieses Jahres zieht nun auch die CDU mit, das Projekt fand Eingang in den Koalitionsvertrag von CDU und SPD. Das Wahlalter 16 für die Landesparlamente gilt nach Angaben des Vereins «Mehr Demokratie» bereits in 5 der 16 Bundesländer, darunter in Brandenburg. Demnächst dürfte dann Berlin dazukommen.