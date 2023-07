Waffenverbot an Bahnhöfen am Wochenende: Kontrollen der Bundespolizei

Die Bundespolizei hatte für dieses Wochenende per Allgemeinverfügung das Mitführen «gefährlicher Gegenstände» an den Bahnhöfen Friedrichstraße, Alexanderplatz, Ostbahnhof, Warschauer Straße, Ostkreuz und Treptower Park verboten. Gemeint sind «Gegenstände, die maßgeblich aufgrund ihrer objektiven Beschaffenheit in der Lage sind, erheblich Verletzungen herbeizuführen». Dazu zählen Feuer-, Hieb- und Stichwaffen. Die Verfügung gilt auch von Samstag 16 Uhr bis 5 Uhr am Sonntagmorgen.