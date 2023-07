Deutsche Eiskunstlauf-Meisterschaften im Dezember in Berlin

Der nationale Medaillenkampf wird die letzte Qualifikationsmöglichkeit für die Europameisterschaften 2024 vom 10. bis 13. Januar in Kaunas/Litauen sein. Dies teilte die Deutsche Eislauf-Union am Freitag mit. Wegen wirtschaftlicher Probleme hatte Budapest die EM 2024 wieder zurückgegeben. As Teil der Meisterschaften finden im Dezember in Berlin ebenfalls die Deutschen Meisterschaften im Synchron-Eiskunstlaufen statt.