Ab August: Zwei neue Parkraumbewirtschaftungszonen in Wilmersdorf

Zu diesem Stichtag werden die Parkscheinautomaten in beiden Zonen in Betrieb genommen. Mit den zusätzlichen Parkzonen möchte das Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf den Parkdruck in den Gebieten verringern. Anwohnerinnen und Anwohner und Gewerbetreibende können entsprechende Parkausweise beantragen. Dies ist online, per E-Mail und schriftlich möglich. Derzeit kostet ein Anwohnerparkausweis 20,40 Euro und ist für zwei Jahre gültig.