KiTa-Qualitätsgesetz: 173 Millionen Euro für frühkindliche Bildung

Das neue Kita-Qualitätsgesetz stelle dafür die Weichen. Für Berlin spiele der Erhalt der Sprachförderung an den Sprach-Kitas eine wichtige Rolle, so die Senatorin. Für die drei Politiker stand nach der Unterzeichnung der Vereinbarung ein gemeinsamer Besuch im Musikkindergarten in Berlin-Mitte auf dem Programm. Berlin nutzt Mittel aus dem Kita-Qualitätsgesetz, um die Sprach-Kitas nach dem Ende des Bundesprogramms dafür in eigener Zuständigkeit weiterzuführen. Die Ankündigung, dass das Programm auslaufen würde, hatte in Berlin im vergangenen Jahr zu lauter Kritik an Paus geführt, nicht zuletzt von Seiten der damaligen Bildungssenatorin Astrid-Sabine Busse (SPD).