Neue Jelbi-Punkte in der Wilmersdorfer Straße geplant

Für die Wilmersdorfer Straße sind fünf neue Jelbi-Punkte geplant, die Ordnung in das System der Sharing-Mikromobilität bringen sollen. An den gelb markierten Abstellflächen können Nutzerinnen und Nutzer Mieträder, E-Scooter und E-Mopeds abstellen oder ausleihen. Die Jelbi-Punkte entstehen am U-Bahnhof Bismarckstraße, an der Ecke Goethestraße, an der Ecke Pestalozzistraße, beiderseits der Kantstraße sowie am U-Bahnhof Wilmersdorfer Straße. Später soll noch ein sechster Punkt an der Ecke Schillerstraße folgen. An allen Querstraßen, also alle 100 bis 200 Meter, befindet sich dann ein Jelbi-Punkt. Dort stehen Fahrzeuge aller in Berlin zugelassenen Mikromobilitätsanbieter zur Verfügung. Der Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf hat damit 13 Jelbi-Standorte, berlinweit sind es insgesamt 116.